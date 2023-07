Zum Sommerfest in Eisenberg das Tanzbein schwingen

Eisenberg. Wie die Tagesstätte im Diakoniezentrum Bethesda ihr Sommerfest feiert und welche Angebote dort auf Menschen im Alter warten

Schon aus der Ferne hört man die Musik klingen. Über den Außenbereich des Diakoniezentrums Bethesda weht der Duft von frisch gebratenen Thüringer Rostbratwürsten. Im Garten hinter der Tagesstätte des Diakoniezentrums wird das alljährliche Sommerfest gefeiert. Einige schwingen das Tanzbein, andere sitzen bei Kaffee und Kuchen gemütlich beisammen.

Tagesbetreuung für Pflegebedürftige

Peggy Faber ist seit November 2020 Leiterin der Tagesstätte im Diakoniezentrum Bethesda. Dort werden pflegebedürftige Menschen täglich acht Stunden von Montag bis Freitag betreut. Jeweils am Morgen und am Nachmittag werden die Gäste zudem vom Fahrdienst abgeholt sowie nach Hause gefahren. Zur Zeit gebe es etwa 15 Tagesgäste, erklärt die Leiterin. Manche von ihnen würden jeden Tag kommen, andere beispielsweise nur an zwei oder drei Tagen in der Woche. „Wir gehen täglich spazieren, machen Gymnastik und nehmen die Mahlzeiten zusammen ein“, sagt Peggy Faber. Mindestens einmal im Monat organisiere das Team, das neben Leiterin Peggy Faber aus drei weiteren Personen besteht, zudem musikalische Angebote für die Tagesgäste. Auch Gedächtnistraining und Andachten gehören zum Beispiel zum festen Tagesablauf, lässt die Leiterin wissen. Der Gang zu Behörden oder zum Arzt werde ebenfalls unterstützt. Und auch eine Zeitungsrunde, bei der Aktuelles vorgelesen wird, gibt es regelmäßig.

Angebot musste eingestellt werden

Während der Corona-Pandemie habe das Angebot leider komplett eingestellt werden müssen, berichtet sie. Seit Mai 2021 habe man die Tagesstätte schließlich wieder eröffnen können. „Da war die zweite Welle rum“, erinnert sich Peggy Faber. Das Angebot sei auch nach den pandemiebedingten Schließzeiten wieder gut angenommen worden. Dennoch könnten laut der Leiterin gern noch weitere Menschen das Angebot wahrnehmen.

Nicht nur im Sommer werde übrigens ein Fest veranstaltet, sondern auch jedes Jahr im Advent, lässt die Leiterin wissen. Das Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher liege etwa bei 80 Jahren. Neben einem Tagesraum mit einem großen Tisch, an dem täglich mit dem Frühstück gestartet wird, zeigt Peggy Faber einen geräumigen Kirchraum, der unter anderem für Gymnastik genutzt wird. Bei Bedarf gebe es zudem Schlafmöglichkeiten und Liegesessel für die Tagesgäste. So stünde auch einer Mittagsruhe nichts im Weg.

Telefonisch ist die Tagesstätte im Diakoniezentrum unter 036691/49565 erreichbar.