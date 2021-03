Weitere Starkstromleitung neben „SuedOstLink“ quer durch Ostthüringen geplant

Eisenberg. In einem zusätzlichen Planverfahren zum „Vorhaben 5a“ wird der Netzbetreiber die Öffentlichkeit auch in Ostthüringen beteiligen.

Zum „SuedOstLink“ – der Gleichstromtrasse, die künftig von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt durch Ostthüringen bis Isar in Bayern führen wird – soll ein zweites Gleichstromkabel kommen. Für das sogenannte „Vorhaben 5a“ will der Netzbetreiber 50Hertz in Kürze das Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur beantragen.