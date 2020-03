Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zuschuss-Verwendung für Schulsanierung nicht dringlich

Die Mehrheit des Kreistages sieht es nicht als dringlich an, wie die zusätzlichen Mittel vom Land für Investitionen im Saale-Holzland-Kreis verwendet werden. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag, den der Fraktionsvorsitzende Markus Gleichmann für die Fraktion Linke/Grüne in die Kreistagssitzung am Mittwochabend einbringen wollte, erhielt bei der Abstimmung über die Dringlichkeit nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Damit kam er nicht auf die Tagesordnung und wurde demzufolge auch nicht erörtert.

Markus Gleichmann, Vorsitzender der Fraktion Linke/Grüne im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises. Foto: Foto: Sascha Fromm

Der Saale-Holzland-Kreis erhält in diesem Jahr zusätzliche 2,8 Millionen Euro vom Land für Investitionen. In den Jahren 2021 bis 2024 kann der Landkreis weitere zusätzliche 1,5 Millionen Euro für Investitionen erwarten. Die Fraktion Linke/Grüne wollte erreichen, dass die zusätzlichen Gelder im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/21 jeweils zu zwei Dritteln für Investitionen in die Schulen des Kreises genutzt werden. Konkret wollte sie vorschlagen, dass die Planungsarbeiten für den Schulcampus in Eisenberg und das kooperative Schulzentrum Kahla noch in diesem Jahr mit Hilfe des Geldes von Erfurt ausgeschrieben werden können. Ein Teil der Investitionsmittel vom Land sollte zudem dem Öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung gestellt werden. Zur Dringlichkeit seines Antrags hatte Gleichmann argumentiert, dass das Geld schnell genutzt werden solle und schnell Baufirmen beauftragt werden sollten, solange welche verfügbar sind und ehe die Baupreise noch weiter in die Höhe schnellen, damit keine Nachteile für den Landkreis entstehen. Nachteile, die dem Landkreis entstehen könnten, sah Landrat Andreas Heller (CDU) jedoch nicht. Er widersprach der Dringlichkeit des Antrags aus der Fraktion Linke/Grüne. Aus seiner Sicht könne das zusätzliche Geld vom Land zunächst zweckgebunden in die Rücklage des Landkreises gezahlt werden.