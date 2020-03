Zuschuss vom Land für die Schulsanierung im Kreis

An die 33 staatlichen Schulträger im Freistaat zahlt das Thüringer Infrastrukturministerium 30 Millionen Euro als Schulinvestitionspauschale in diesem Jahr. Die Bescheide waren in der Vorwoche verschickt worden. 1,2 Millionen Euro erhält der Saale-Holzland-Kreis. Auch die Gemeinde Weißenborn als eigenständiger Träger der dortigen Grundschule ist bedacht mit einem Zuschuss von gut 13.000 Euro.

Die Pauschale von 1,2 Millionen Euro vom Land hat der Saale-Holzland-Kreis in seine Investitionen an Schulen bereits fest eingeplant, um den Sanierungsstau schrittweise abbauen zu können. Welche Vorhaben mit dem Geld in diesem Jahr konkret finanziert werden sollen, hat das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

40.000 Euro sollen für die Grundschule in Ottendorf verwendet werden. Dort sind Treppensanierung zu sanieren. Für die Grundschule Schöben sind 120.000 Euro vorgesehen für die Sanierung der Essenausgabe und des Speiseraums.

Begonnene Arbeiten an Schulen werden fortgesetzt

An der Grundschule Königshofen sollen die Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden. Die für diese vorgesehenen 150.000 Euro sollen insbesondere für die Kosten der Planung für den Anbau eines zweiten Rettungsweges genutzt werden.

Am Schulcampus Crossen in Crossen mit Grundschule und Regelschule soll die Heizungsanlage saniert werden. Dafür sind 100.000 Euro geplant. Am Altbau des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Eisenberg soll in diesem Jahr die Fassadensanierung fortgesetzt werden. dafür sind 250.000 Euro vorgesehen.

Weitere 25.000 Euro will der Schulträger Landkreis nutzen, um die Bedingungen für die Inklusion an Schulen zu verbessern. 30.000 Euro sollen in Spielplätze an Schulgebäuden investiert werden. 210.000 Euro will der Schulträger in die Erneuerung des Anlagevermögens wie Tische und Stühle an Schulen investieren.

Teil der Pauschale für das Saale-Holzland erhält der Nachbarkreis

40.000 Euro aus der Pauschale wird der Saale-Holzland-Kreis an den benachbarten Saale-Orla-Kreis zahlen für das gemeinsame Berufsschul-Zentrum beider Landkreis. „Die Schüler der Standorte Schleiz und Pößneck sind bei uns in der Zuweisung enthalten“, heißt es zur Erläuterung aus dem Landratsamt.

Hintergrund: Die Investitionspauschale ist Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs. Die Mittel werden zu 75 Prozent über die Anzahl der Schüler und zu 25 Prozent über die Gebietsfläche des jeweiligen Schulträgers verteilt. Die Mittel sind zweckgebunden für Neubauten und Sanierungen von Schulen zu verwenden, über die konkrete Verwendung entscheiden die Schulträger im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung eigenverantwortlich. Schulträger sind alle kreisfreien Städte und Landkreise sowie einige kreisangehörige Städte und Gemeinden, die auf Antrag die Schulträgerschaft übernommen haben. Insgesamt gibt es 33 staatliche Schulträger in Thüringen.