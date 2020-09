ZWE kontrolliert Hydranten und spült Rohrnetze

Für die Zeit vom 5. bis zum 10. Oktober plant der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) in einer ganze Reihe von Ortschaften die Kontrolle von Hydranten und die Spülung von Versorgungsnetzen.

Die Arbeiten sind vorgesehen am Montag, 5.10. in Schkölen

Dienstag, 6.10. in Böhlitz, Nautschütz, Pratschütz, Zschorgula

Mittwoch, 7.10. in Karsdorfberg, Pretschwitz, Rauschwitz, Schmörschwitz

Donnerstag, 8.10. in Dothen, Döllschütz, Tünschütz

Montag, 12.10. bis Freitag, 16.10. in Hainchen und Kämmeritz

Montag, 19.10. bis Freitag 23.10. in Klengel, Serba, Trotz

Montag, 26.10. bis Freitag, 30.10. in Seifartsdorf und Silbitz.

Diese Arbeiten werden jeweils in der Zeit von 8 bis etwa 16 Uhr durchgeführt. Aufgrund der Arbeiten können zeitweilige Versorgungseinschränkungen wie Druckminderungen, Druckschwankungen oder Trinkwassertrübungen auftreten.

Der ZWE bittet um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt, während dieser Zeit keine Wäsche zu waschen und bei Abwesenheit das Hauptabsperrventil zu schließen.

Bei Rückfragen werden Auskünfte unter Telefon (036691) 789-0, 789-21, 789-26 oder außerhalb der Dienstzeit unter der Rufnummer des Bereitschaftsdienstes mobil 0172 970 36 36 erteilt.