Zwei neue Jugendwarte für den Feuerwehrnachwuchs

Kurzentschlossene junge Feuerwehr-Helden sind noch willkommen bei der Jugendfeuerwehr im Heideland.

An diesem Donnerstag, 15. Oktober, steht das erste Treffen der Jugendfeuerwehr an. Dazu sind alle Feuerwehrbegeisterten aus dem Heideland im Alter zwischen sechs und 16 Jahren eingeladen, sagt Anne Krause von der Feuerwehr Heideland. Das gegenseitige Kennenlernen der „alten“ und auch neuen Mitglieder beginnt um 17.30 Uhr im Gerätehaus der Feuerwehr Thiemendorf in der Ahlendorfer Straße 34. Kinder und Jugendliche aus Nachbarorten können alternativ auch 1715 Uhr vor der Feuerwehr Königshofen abgeholt und zum Treffen nach Thiemendorf gefahren werden.

Die Jugendfeuerwehr im Heideland startet mit gleich zwei neuen Jugendfeuerwehrwarten in den Herbst: Alex Bartelt und Michael Gehrt. Gemeinsam wollen die jungen Männer den Nachwuchs im Heideland fördern. Deshalb fand bereits am vergangenen Mittwoch eine Vorstellung der Feuerwehrfahrzeuge für die Grundschüler in Königshofen statt.

Termine 2020 der Jugendfeuerwehr im Heideland

Die Jugendfeuerwehr im Heideland trifft sich aller zwei Wochen immer donnerstags 17.30 Uhr.

15.10.: Kennenlernen

29.10.: Einführung in die Feuerwehr Heideland.

12.11.: Ausfahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug

26.11.: Fahrzeug- und Gerätekunde

10.12.: Ausflug zur Stützpunktfeuerwehr Eisenberg

18.12.: Weihnachtsfeier

Fragen an die Jugendfeuerwehrwarte unter jugendfeuerwehrheideland@gmail.com