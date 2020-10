Am Dienstagvormittag hat das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises über zwei weitere Corona-Infektionsfälle informiert.

Eisenberg. Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen. 138 Kreisbewohner in Quarantäne.

Nachdem es am Montag tagsüber hieß, dass es keine neuen Corona-Fälle im Saale-Holzland gebe, sind dem Gesundheitsamt des Kreises am Montagabend noch zwei neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Das hat die Kreisverwaltung am Dienstagvormittag mitgeteilt./228803581