Zwei weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises sind am Donnerstag zwei weitere Fälle von Corona-Infektionen im Landkreis bekannt geworden. Das hat die Kreisverwaltung am Nachmittag mitgeteilt. Die beiden Fälle würden nicht miteinander und auch nicht mit dem bereits bekannten Erkrankungsfall im südlichen Landkreis in Verbindung stehen, teilt das Landratsamt mit.

Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Die Frau habe sich zuvor in Südtirol aufgehalten. Der Mann sei im Urlaub in Österreich gewesen. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt die Kontaktpersonen der beiden infizierten Personen und ordnet Quarantäne an.

Damit gibt es im Saale-Holzland-Kreis jetzt drei bestätigte Corona-Fälle. Von den Kontaktpersonen des am Dienstag als infiziert gemeldeten Mannes aus dem Saale-Holzland-Kreis liegen inzwischen für neun die Testergebnisse vor. „Alle sind negativ“, sagt das Landratsamt.

Unter den Kreisbewohnern breitet sich zunehmend Sorge aus. Zur Kreistagssitzung am Mittwochabend kam die Frage auf, wie die Krankenhäuser im Landkreis auf die sich auch hierzulande ausbreitende Pandemie vorbereitet sind. Die Waldkliniken Eisenberg, die für die medizinische Krankenhaus-Grundversorgung für die Menschen im Landkreis zuständig sind, hatten sich in den vergangenen Tagen mit konkreten Auskünften bedeckt gehalten. Konkretes wusste auch Landrat Andreas Heller (CDU) als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Waldkliniken im Kreistag dazu nicht zu berichten.

Landkreis untersagt Großveranstaltungen

Aktuell werden für den Landkreis in Anlehnung an die Nachbarstadt Jena zwei Allgemeinverfügungen vorbereitet, die am Samstag auch amtlich veröffentlicht und damit rechtsgültig sein werden, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Damit werden Großveranstaltung mit 500 und mehr Teilnehmern bis auf Weiteres untersagt. Zudem sollen sich Rückkehrer aus Risikogebieten wie Italien, China und dem Iran vorsorglich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Schrittweise werden derzeit auch kleinere Veranstaltungen im Landkreis derzeit ohnehin schon abgesagt. Der Kinderkleiderbasar in Crossen soll – Stand Donnerstagnachmittag – jedoch am Samstag stattfinden, jedoch ohne Kuchenbasar. Der Tag der offenen Töpfereien am Wochenende wie auch die Musikveranstaltung am Samstagabend in der Eisenberger Stadthalle stehen vorerst weiter auf dem Veranstaltungsplan.

Waldkliniken wollen Maßnahmen den Gegebenheiten anpassen

Aus den Waldkliniken gab es am Donnerstagnachmittag dann Antworten auf das nochmalige Nachfragen unserer Redaktion, ob es ausreichend Isolierzimmer für Quarantäne-Fälle gebe und ob Patienten, die für orthopädische Behandlungen aus ganz Deutschland und aus dem Ausland aufgenommen werden, vorsorglich auf eine etwaige Infektion mit dem Corona-Virus Covid-19 getestet werden, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern.

„Wir sind gut vorbereitet, die vorgegebenen Richtlinien des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts bei einem möglichen Auftreten von Covid-19 in der Klinik umzusetzen“, versichern die Waldkliniken Eisenberg. Dies beinhalte selbstverständlich Vorgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel entsprechende Isolationsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben und die strikte Einhaltung der Screening-Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. „Die Entwicklungen werden unsererseits auch weiterhin konsequent verfolgt und Maßnahmen an neue Gegebenheiten entsprechend angepasst“, heißt es aus dem Krankenhaus im Eisenberg.

Desinfektionsmittel ist wegen der Corona-Pandemie inzwischen rar im Saale-Holzland-Kreis. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis sind aufgefordert, vorbeugende Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. „Die Schulen im Landkreis sind alle informiert“, erklärte Landrat Heller am Mittwochabend gegenüber dem Kreistag. Das Einmaleins der Hygiene sei weiterhin das Händewaschen mit Wasser und Seife.

Die Anordnung des Landes, die Schulen mit Desinfektionsmittel auszustatten, sei jedoch nicht umsetzbar. „Wir haben kein Desinfektionsmittel und können auch keins bekommen“, erklärte Heller.

Auch für den Privatbürger, der sich mit Desinfektionsmittel ausstatten möchte, ist es weiterhin beinahe aussichtslos, welches aufzutreiben. Inzwischen dürfen Apotheker selbst welches herstellen. „Das würden wir auch tun. Aber wir bekommen die dafür notwendigen Grundstoffe nicht“, sagt die Eisenberger Stadtapothekerin Susann Mücke.

Vorsorge wird auch in sozialen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Kindergärten im Kreis getroffen. „Wir haben Hinweise für Besucher angebracht, dass sie die Pflegeheime nicht betreten, wenn sie Krankheitssymptome haben“, sagt Angelika Müller vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt. Mitarbeiter seien mit Schutzkleidung ausgestattet und es sei auch Desinfektionsmittel vorrätig. Zudem bestehe ständiger Kontakt zum Gesundheitsamt des Kreises. Die Awo ist der größte Sozialverband im Landkreis und betreibt 15 Kindergärten, zwei Begegnungsstätten, zwei Pflegeheime und ein Sozialkaufhaus.

Kitas und Pflegeheime sorgen vor

Auch in den Kindereinrichtungen werden Hinweise zu Hygieneregeln gegeben. Händewaschen gehöre zwingend dazu. Das Zähneputzen in den Kitas sei eingestellt worden, damit beim Mundausspülen kein etwaigen Erreger mit dem Spritzwasser weitergegeben werden könne. Die Awo hat auch ihre Veranstaltungen – egal welcher Größe – vorerst abgesagt.

Es gebe immer wieder Nachfragen von Eltern. „Die Verunsicherung ist groß“, sagt Angelika Müller. In einem Fall sei der Vater eines Kindes in Quarantäne, aber separat untergebracht, so dass das Kind nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt weiterhin in der Kindergarten gehen dürfe.