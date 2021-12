Zweite Chance nächsten Samstag

Angelika Munteanu über den Ansturm aufs Impfen.

Kurz nach 17 Uhr waren die 300 Impfdosen, die zur Impfaktion ohne Termin am Samstag in Eisenberg verfügbar waren, vergeben. Wer sich spät auf den Weg gemacht hatte, vielleicht um langes Warten zu vermeiden, der kam kurz vor Toresschluss zu spät. Jedenfalls an diesem Tag.

Am kommenden Samstag und an dem darauf gibt es erneut die Möglichkeit, sich ohne Termin zu einer Impfaktion der Funke Mediengruppe Thüringen und der Kassenärztlichen Vereinigung im Logistikdepot in Eisenberg gegen Corona impfen zu lassen. Und auch zu weiteren Impfaktionen im Kreis und in der Kreisstadt. Der Bedarf ist da. Nicht nur bei Impf-Unlustigen, die den scheinbar Corona-freien Sommer im Saale-Holzland ungenutzt verstreichen ließen und sich durch den Lockdown für Ungeimpfte jetzt genötigt sehen, eine Spritze abzuholen. Unter den Wartenden waren vor allem Menschen, die in den letzten Tagen vergeblich versuchten, zu einer Booster-Impfung zu kommen. Dass sie den Aktionstag nutzten, der auch dank des freiwilligen Engagements des Impfteams und der Logistiker stattfinden konnte, liegt aber nicht an bisheriger Unlust. Sondern am fehlerhaften Impfsystem. Wenn jetzt auch noch Kinder geimpft werden sollen, dann müssen sich die Gesundheitspolitiker eine für alle zumutbare Lösung einfallen lassen.