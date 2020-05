Eisenberg. Aktuell sind noch vier Corona-Fälle als aktiv gemeldet im Saale-Holzland, und 45 Menschen sind noch in Quarantäne.

Zweiter Todesfall im Saale-Holzland in Verbindung mit Corona

Im Saale-Holzland-Kreis kam am Dienstag, 5. Mai, kein weiterer Corona-Fall hinzu. Zwei der laufenden Fälle endeten am 4. Mai, so dass aktuell nur noch 4 Fälle als aktiv gelten, 55 sind beendet.

