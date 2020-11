Zwielichtige Vertreter in Eisenberg unterwegs

Am vergangenen Donnerstag, 5. November, sollen unseriöse Vertreter vor allem älteren Bürgern in Eisenberg Energielieferverträge aufgezwungen haben.

Am vergangenen Donnerstag, 5. November, haben die Mitarbeiter der Stadtwerke Eisenberg Energie mehrere besorgte Anrufe von Eisenberger Bürgern erhalten. „Sie berichteten uns davon, dass im Mittelganghaus in der Biberacher Straße und in den Wohnblöcken in den Zeilbäumen zwielichtige Herren unterwegs sind“, sagt Geschäftsführerin Bettina Pohl.

Die vor allem älteren Anrufer hätten von „Drückerkolonnen“ gesprochen, also Vertretern, die mit unlauteren Methoden versuchen, an der Haustür Verträge abzuschließen. „Die Männer hätten sich Zutritt zu den Wohnungen verschafft und die Leute bedrängt, Energielieferverträge abzuschließen“, sagt Bettina Pohl. Dabei hätten sie keine Schutzmasken getragen.

Für Haustürgeschäfte gilt 14-tägiges Widerrufsrecht

Man habe sofort die Hauseigentümer kontaktiert, die das Vorgehen schließlich unterbunden hätten. Auch die Polizei sei eingeschaltet worden. „Falls jemand solche Verträge abgeschlossen hat, wollen wir darauf hinweisen, dass es für Haustürgeschäfte ein 14-tägiges Widerrufsrecht gibt“, so die Geschäftsführerin der Stadtwerke Eisenberg Energie. Dafür gebe es spezielle Formulare.

Wer Hilfe benötige, könne sich gerne an die Stadtwerke wenden. Auch die Bundesnetzagentur biete Hilfe an, wenn Verbraucher eine Beschwerde gegen ein Unternehmen einreichen wollen, mit dem sie einen Vertrag zur Energielieferung abgeschlossen haben.

Wer von den beschriebenen Haustürgeschäften betroffen ist, kann sich an die Stadtwerke Eisenberg Energie unter Telefon 036691/66622 oder die Bundesnetzagentur unter Telefon 0228/140 (bundesweites Infotelefon) wenden.