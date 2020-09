Axel Happe, bei 50Hertz zuständig für die Öffentlichkeitsbeteiligung (Zweiter von rechts), erläutert Besuchern in Rauda den Stand der Planungen zum Bau der Gleichstromtrasse Suedostlink.

Zwischenstand zur Stromtrassenplanung in Rauda vorgestellt

„Es ist eine Momentaufnahme“, fasste es Axel Happe am Donnerstag in Rauda zusammen. Er ist beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig und erläuterte den Stand der Planungen zum Bau des Abschnitts B der Gleichstromtrasse Suedostlink, die von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt aus Energie nach Bayern liefern soll. Rauda gehört zu den Gemeinden, auf deren Gebiet der Trassenkorridor für das spätere Erdkabel verläuft.