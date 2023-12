15-Jährige stürzt in Erfurt aus sechstem Stock und wird schwer verletzt

Erfurt In Erfurt ist eine 15-Jährige aus dem Fenster einer Wohnung im sechsten Stock gefallen. Die Jugendliche wurde schwer verletzt.

In Erfurt ist eine Jugendliche aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale bestätigte, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr in der Straße In der Wiese.

Die 15-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, heißt es weiter. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Demzufolge saß die Jugendliche auf dem Fensterbrett als sie zu Fall kam.

