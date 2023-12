77-Jähriger in Erfurt von Jugendlichen mit Steinen und Feuerwerkskörper beworfen

Erfurt In Erfurt wurde ein 77-Jähriger gleich zwei Mal von Jugendlichen angegriffen. Die Fandung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Im Erfurter Norden wurde ein Rentner gleich zwei Mal von Jugendlichen angegriffen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei der 77-Jährige in den vergangenen zwei Tagen am Abend mit seinem Hund spazieren gegangen, als er angegriffen wurde. Am Montag sei es zunächst nur ein Angreifer gewesen, der den Mann mit einem Feuerwerkskörper bewarf, ihn aber verfehlte.

Am nächsten Tag traf er gleich auf fünf Jugendliche, die den Mann attackierten. Sie warfen Steine und beleidigten ihn. Beim Eintreffen der Polizei war die Gruppe bereits geflüchtet. Trotz intensiver Suche konnten sie bisher nicht gefasst werden.

