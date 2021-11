Aggressiver Maskenverweigerer attackiert Polizisten in ICE – Bundeswehrangehöriger hilft, ihn zu überwältigen

Erfurt. Ein renitenter Reisender ohne Mund-Nasen-Schutz hat im ICE nach Erfurt einen Polizisten attackiert. Mit Hilfe eines Bundeswehrangehörigen wurde der Mann überwältigt und schließlich vorläufig festgenommen.

In einem ICE von Leipzig nach Erfurt hat ein aggressiver Maskenverweigerer einen Polizisten attackiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein im Zug sitzender Polizist aus Bayern den Mann am Montagabend wegen dessen fehlenden Mund-Nasen-Schutzes angesprochen und an das Tragen einer medizinischen Maske erinnert.

Dieser Aufforderung folgte der 33-Jährige jedoch nicht. Stattdessen begann er seine Aggression verbal zu äußern, bespuckte den Polizisten und deutete Schlagbewegungen sowie Kopfstöße in dessen Richtung an. Mit Unterstützung eines im Zug befindlichen Angehörigen der Bundeswehr wurde der Mann daraufhin durch den Landespolizisten am Boden fixiert.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beim Eintreffen des ICE am Erfurter Hauptbahnhof übernahm eine Streife der Bundespolizei den renitenten Mann gegen 18.30 Uhr und nahm ihn vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten zudem etwas über 9 Gramm Cannabis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille.

Der 33-Jährige durfte die Dienststelle am Erfurter Hauptbahnhof am Abend wieder verlassen. Dafür hat er nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Infektionsschutz- und Betäubungsmittelgesetz im Gepäck.

Gesicht und Hände schon blau-gräulich verfärbt: Rettungskräfte können leblosen Mann im Zug nach Erfurt reanimieren

Bewaffneter Mann an Grenze zum Eichsfeld durch Schüsse von Polizisten schwer verletzt – LKA ermittelt