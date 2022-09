Aggressiver Randalierer zieht mit Machete durch Erfurt und demoliert Autos

Erfurt. Ein Betrunkener hat in Erfurt mehrere Autos demoliert. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Situation.

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagabend die Polizei in Erfurt. Er hatte einen 37-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser im Papiermühlenweg an vier geparkten Autos die Spiegel beschädigte. Polizisten stellten den mit über zwei Promille stark alkoholisierten Mann wenig später in der Adalbertstraße.

Laut Polizei wurde der 37-Jährige im Zuge der Sachverhaltsklärung immer aggressiver. Als er im Begriff gewesen sei, eine mitgebrachte Machete zu ziehen, musste er überwältigt und gefesselt werden. Dabei wehrte sich der Mann heftig und beleidigte die Polizisten fortwährend. Als er ins Krankenhaus gebracht wurde, spuckte er zudem einem Polizisten ins Gesicht.

Der 37-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

