Wie wirkt sich e-Bike fahren auf die Gesundheit aus?

Fahrräder mit Elektroantrieb erfahren in Deutschland immer größere Beliebtheit. Vor allem die schnelle Fortbewegung im urbanen Raum und die damit verbundene Senkung des CO2-Verbrauchs, als auch die Erhaltung sowie Verbesserung der eigenen Gesundheit, sind unter anderem Gründe, wieso immer mehr Menschen auf das e-Bike umsteigen. Davon kann auch Marcel Thomas, Geschäftsführer der e-motion e-Bike Welt Jena und Erfurt berichten: „Ich kenne viele Stammkunden, die mir davon berichten, wie sich ihre allgemeine Gesundheit und Fitness verbessert hat, seitdem sie regelmäßig per e-Bike unterwegs sind.“

Stärkung für Herz und Gelenke

Die positiven Auswirkungen, die das e-Bike- Fahren auf die Gesundheit hat, belegen auch neueste Studien. So wurden in einer dreijährigen Studie der Medizinischen Hochschule Hannover bundesweit die Fahrten von über 1000 e-Bike-Nutzern untersucht und ausgewertet. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das Herz-Kreislaufsystem gefördert und das Risiko eines Herzinfarkts sogar fast um die Hälfte reduziert werden kann. Insbesondere für Untrainierte, die sanft wieder in den Sport einsteigen möchten, ist das e-Bike ideal.

Bei Problemen mit den Kniegelenken zum Beispiel kann ein e-Bike förderlich sein, denn neben Wassersport zählt e-Bike fahren mit zu einer der schonendsten Ausdauersportarten. Durch das Treten in einer festen Bahn kann das Knie nicht verdreht werden. Daher kann das Radfahren sogar nach Knieoperationen gesünder und schmerzfreier als einfaches Gehen sein. e-Bikes sind für Reha-Maßnahmen nach Gelenkoperationen der perfekte Einstieg, da die Überlastung sofort vom Knie genommen werden kann. Beispielsweise, wenn während der Fahrt doch Schmerzen auftreten. e-Bikes bieten viele verschiedene gesundheitliche Vorteile. Neben der Verbesserung der körperlichen Fitness, Reduzierung von Stress, Schonung von Gelenken, Verbesserung der Herzgesundheit, macht es auch einfach Spaß und steigert das Wohlbefinden.

Viele Menschen nutzen das e-Bike für kleinere oder auch größere Touren in der Freizeit. © e-motion

Neue Horizonte auf zwei Rädern

Marcel Thomas: „e-Bikes machen das Radfahren einfach! Die Überwindung, Entfernungen mit dem Rad zurückzulegen, ist nicht so groß. Strecken, die man vorher eher mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt hat, können mit dem e-Bike spielend leicht und ohne hohe Anstrengung zurückgelegt werden. Viele Kunden fahren plötzlich viel häufiger mit dem Rad, als sie es vorher getan haben. Erst kürzlich erzählte mir ein Kunde, er habe immer geglaubt, noch fit zu sein und brauche kein e-Bike, bis ihm sein Schwiegersohn eins schenkte. Seitdem fährt er häufiger Touren und das mitunter um die 40, 60, ja sogar bis zu 100 Kilometer Länge, was er vorher nicht getan hat. Schon lange fühlte er sich nicht mehr so fit und gesund wie aktuell, dank seinem e-Bike. Ein schöner Nebeneffekt daran sei außerdem, dass er seine Umgebung völlig neu und besser kennenlernt und dabei die Natur und das Draußen sein genießen kann.“

Den Trend und den Mehrwert, den e-Bikes den Nutzerinnen und Nutzern bieten, hat das Unternehmen e-motion experts GmbH schon 2009 erkannt. Seitdem sind sie Anlaufstelle für Premium e-Bikes vieler renommierter Hersteller und betreiben als Franchise- Unternehmen mittlerweile 105 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der e-motion e-Bike Welt Erfurt in der Carl-Miele-Straße 6 in Wachsenburg findet man den passenden Begleiter auf zwei Rädern für Einsatzzwecke jeglicher Art und Weise. Egal ob für abenteuerliche Touren durch Wald und Wiesen, für das tägliche Pendeln zur Arbeit, den Transport von Kindern zur Kita oder um mobil zu bleiben trotz körperlichem Handicap.

Eine Erfolgsgeschichte mit Premium-E-Bikes

Das Fahrrad von heute hat einen Motor und ist doch so viel mehr als nur ein Fahrrad. Wer Lust bekommen hat und sich über die aktuellen e-Bikes informieren möchte, sollte in jedem Fall eine Probefahrt machen und sich vom Experten beraten lassen. Kleiner Tipp: In der e-motion e-Bike Welt Jena findet man derzeit tolle Frühjahrsangebote! Marcel Thomas: „Gerade für e-Bike Neueinsteiger haben wir momentan richtig gute e-Bikes im Angebot, die sehr günstig sind und dennoch aus dem Premium-Segment stammen. Beispielsweise haben wir derzeit e-Bikes von Focus, Giant und Cannondale rabattiert. Vorbeikommen und testen lohnt sich!”