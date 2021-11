Betrunkener im Gleisbett sorgt für Streckensperrung am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt. Ein ins Gleisbett gestürzter Betrunkener hat am Erfurter Hauptbahnhof für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt.

Am Samstagmittag ist ein 44-Jähriger infolge übermäßigen Alkoholkonsums am Bahnsteig 9/10 des Erfurter Hauptbahnhofs ins Gleisbett gestürzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde sie umgehend durch aufmerksame Passanten informiert, so dass unverzüglich die Gleise gesperrt und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden konnten.

Einige Reisende verständigten während der sofort geleisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen zudem den Notarzt. Der 44-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Auswirkungen seines Sturzes auf den Bahnbetrieb waren nicht unerheblich. Insgesamt verspäteten sich laut Angaben der Bundespolizei 16 Züge und zwei Verbindungen entfielen sogar komplett.

