Bruchpilotin baut Unfall mit über zwei Promille – Mann mit Pfefferspray verletzt – Kabeldiebe

Erfurt. Bei einem Streit ist ein Mann von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Diese und weitere Polizeimeldungen für Erfurt.

Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, hielt sich ein 34-Jähriger Mann auf einem Spielplatz in der Erfurter Ritschlstraße auf. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen trank er dort Alkohol. Ein Passant habe die Männer aufgefordert, dies zu unterlassen. Wie die Polizei miteilt, kam es daraufhin zwischen dem 34-Jährigen und dem Unbekannten zum Streit. Dabei sprühte der Passant dem Betrunkenen Pfefferspray ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unfall mit über zwei Promille verursacht

Eine Autofahrerin landete am Dienstagabend mit ihrem Opel Corsa in der Blumenstraße in Erfurt im Straßengraben. Laut Polizei eilte ein Zeuge der Bruchpilotin zu Hilfe, bemerkte Alkoholgeruch bei der Frau und verständigte hierauf die Polizei. Die 29-Jährige erreichte bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von fast 2,3 Promille. Den Führerschein der Frau kassierte die Polizei ein. Sie hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich zu verantworten.

Kabeldiebe

In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe auf einer Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße in Erfurt zu. Auf dem Gelände durchschnitten die Täter Starkstromkabel in kleinere Stücke und legten sie zum Abtransport bereit. Nach Polizeiangaben ließen sie so bereits in der Nacht mehrere Meter der Kabel verschwinden. Der Wert der Beute belaufe sich auf mehrere Hundert Euro. Der Schaden falle jedoch weitaus höher aus. Er wird auf 3.500 Euro geschätzt.