Clueso gibt Extra-Auftritt in Erfurt

Clueso an den Reglern - Bilder vom DJ-Set auf dem Petersberg

Auf der Ost-Terrasse auf dem Erfurter Petersberg konnte am Samstag mit HipHop, Soul und Pop in den Sonnenuntergang getanzt werden. An den Reglern im Container an der Defensionskaserne: DJ Beathova und Clueso.

Foto: Frank Karmeyer