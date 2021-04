Diebe suchen Baustelle in Erfurt heim

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch eine Baustelle in der Johannesvorstadt heimgesucht.

Bauarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen ihre Arbeit in der Friedrich-Engels-Straße (Johannesvorstadt) aufnehmen wollten. Das erklärte die Polizei. In einer leerstehenden Wohnung, welche gerade renoviert wird, hatten sie ihre Baumaschinen und Werkzeuge gelagert. Ohne Schaden zu verursachen, waren Diebe in der Nacht in die Wohnung eingedrungen und hatten die Geräte im Wert von mehr als 2000 Euro gestohlen.