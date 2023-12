Flucht vor vermeintlichen Verfolgern: Mann springt in Erfurt von Brücke

Erfurt In Erfurt gibt es einen ungewöhnlichen Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Ein 23-Jähriger springt von einer Brücke in die Gera und verletzt sich dabei.

Einen größeren Einsatz löste am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ein 23-Jähriger in Erfurt aus. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe sich der Man nach eigenen Angaben von zwei unbekannten Männern verfolgt gefühlt. Aus Angst sei er daher von der Schlösserbrücke in den Flusslauf der gera gesprungen.

Dabei habe sich der 23-Jährige das Bein gebrochen. Polizeibeamte leisteten im Wasser Erste Hilfe, bis der Mann mit einem Boot von der Feuerwehr gerettet wurde. Der Verletzte wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen der Polizei ergaben keine Anhaltspunkte für eine Straftat.

