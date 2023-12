Flughafen Erfurt bietet weitere Flüge nach Mallorca an

Erfurt. Eurowings wird nun doch früher als geplant den Flugbetrieb von Erfurt nach Mallorca aufnehmen. Außerdem bietet der Flughafen ein weiteres Ziel an.

Die Fluglinie Eurowings wird früher als ursprünglich geplant ihre Flüge von Erfurt nach Palma de Mallorca aufnehmen. Wie die Flughafen Erfurt GmbH mitteilt, starten Flüge nach Palma bereits zu Beginn der Osterferien.

Die Flüge werden sowohl über die Fluggesellschaft direkt, als auch über Reiseveranstalter und Buchungsportale angeboten.

Burgas in Bulgarien weiteres Ziel





Zudem wurde in dieser Woche ein weiteres Ziel ab Erfurt freigeschaltet. Urlauber können im Sommer 2024 auch wieder nach Burgas in Bulgarien fliegen. Die Flugzeuge der Airline Fly Lili starten jeden Montagmorgen von Ende Juni bis Anfang September an den Sonnenstrand. Somit umschließt der Zeitraum die Ferien in Thüringen und die der angrenzenden Bundesländer.





In den kommenden Wochen werde der Flughafen Erfurt-Weimar weitere Entwicklungen für den Sommerflugplan bekannt geben. Bereits jetzt sind neben Bulgarien und Mallorca die Flugziele Antalya, Kreta und Hurghada fester Bestandteile des Flugplans. Neben den regelmäßig angeflogenen Zielen wird es wieder zahlreiche Sonderreisen nach Sardinien, Sizilien, Rom, Neapel, Albanien, Santorin und Montenegro geben.