Fußgänger in Erfurt von Auto erfasst und schwer verletzt

Erfurt. Beim einem Unfall in Erfurt ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Ein 62 Jahre alter Fußgänger ist am Samstag in Erfurt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Magdeburger Allee/Eislebener Straße.

Eine 49-jährige Autofahrerin hatte den 62-Jährigen beim Linksabbiegen in die Magdebruger Allee übersehen, der gerade an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinkium gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort ärztlich versorgt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrer von Bodo Ramelow von 57-Jährigem in Erfurt verletzt – Auto des Ministerpräsidenten beschädigt

Zwei Schwestern mit abenteuerlichem Pyjama-Ausflug in Erfurt