Geschlagen und mit Reizgas besprüht – Betrunkene 17-Jährige bei Vandalismus gefilmt – Praxen aufgebrochen

Erfurt. Ein junger Mann ist in Erfurt von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Außerdem führte ein Streit zu zwei Anzeigen. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Im Bereich Ligusterweg in Erfurt ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr ein 20-Jähriger von Unbekannten unvermittelt angegriffen und verletzt worden. Laut Polizei wurde der junge Mann ins Gesicht geschlagen und mit Reizgas besprüht. Bei dem Übergriff erlitt er leichte Verletzungen. Wer für den Angriff verantwortlich ist, sei unklar.

In Praxen eingebrochen

Am Erfurter Drosselberg brachen Diebe in zwei Praxen und eine Geschäftsstelle ein. Am Mittwochmorgen bemerkten Mitarbeiter den Einbruch und informierten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen durchwühlten die Diebe Schränke und ließen Bargeld sowie Pflegeprodukte mitgehen. Nach jetzigem Stand habe die Beute einen Wert von knapp 1000 Euro, so die Polizei.

Streitigkeit endet mit Anzeigen – 17-Jährige gefilmt

Die Polizei wurde am Mittwoch gerufen, weil eine 17-Jährige von einem jungen Mann mit Bier bespritzt wurde. Anschließend warf der 20-Jährige die Dose nach der jungen Frau und flüchtete. Laut Polizei stellte sich während der Anzeigenaufnahme heraus, dass die betrunkene 17-Jährige kurz zuvor den Scheibenwischer eines Autos abgebrochen hatte. Zeugen hatten die junge Frau beobachtet, wie sie sich an dem parkenden Auto zu schaffen machte und filmten das Ganze. Gegen die 17-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein Atemalkoholtest ergab bei der jungen Frau einen Wert von 1,88 Promille.

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen stießen zwei Autos auf der Erfurter Landstraße zusammen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 51-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz auf die Straße auffahren und übersah dabei eine Autofahrerin, die gerade aus Richtung Stotternheim herannahte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 73-jährige leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

