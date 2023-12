Maite Kelly bei einem früheren Auftritt in der Messe Erfurt.

Happy-Show in der Messe

Happy-Show in der Messe Maite Kelly ist immer noch glücklich und kommt nach Erfurt

Erfurt Schlager-Superstar Maite Kelly plant ihre nächste Tournee. Wer ihr Konzert in Erfurt besucht, hat allen anderen Fans etwas voraus.

Maite Kelly hat mit ihren ausverkauften Arena-Konzerten im November 2023 einen überwältigenden Erfolg gefeiert. Auch in Erfurt sorgte die Sängerin bereits früher für begeisterte Fans. Aufgrund der riesigen Nachfrage und des Feedbacks ihrer Fans hat sie sich entschieden, die Happy-Show fortzusetzen. Unter dem Motto „Nur Liebe“, ganz wie das gleichnamige neue Album, das im März 2024 erscheinen wird, plant die erfolgreiche Künstlerin eine deutschlandweite Tournee zu Beginn des Jahres.

Tour durch verschiedene ostdeutsche Arenen

Gut ein Jahr müssen die Freunde der irischen Sängerin noch warten. Doch wer sich für das Konzert am 30.Januar 2025 ein Ticket sichert, ist anderen um einen Schritt voraus. Denn das Konzert in der Messehalle ist der Auftakt der Tournee am Anfang des Jahres durch die ostdeutschen Bundesländer.

Tour verspricht Programm mit allen Hits

Die veranstaltende Agentur „Känguruh“ gibt dabei schon einen kleinen Vorausblick: „Das Publikum kann sich darauf freuen, alle Maite Kelly Hits, von „Einfach Hello“, „Das tut sich doch keiner freiwillig an“ bis hin zu ihrem Duett-Kultsong „Warum hast du nicht Nein gesagt“ live zu erleben – und natürlich wird es neue Songs und einige Überraschungen geben, die man so nicht erwartet – typisch Maite Kelly eben. Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.