Mann rastet im Erfurter Amtsgericht aus – zwei Verletzte

Mit einem renitenten Besucher bekamen es am Mittwoch Mitarbeiter des Amtsgerichts in Erfurt zu tun. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der 51-Jährige außerhalb der Geschäftszeiten das Gebäude. Aufforderungen zu einem anderen Zeitpunkt wieder zu kommen und das Gebäude zu verlassen, widersetzte sich der Mann.

Schließlich habe er zu Boden gebracht und fixiert werden müssen, so die Polizei. Dabei habe der Mann die Wandhalterung einer Heizung herausgerissen, an der er sich zuvor festgehalten hatte. Bei der Auseinandersetzung seien sowohl der 51-Jährige sowie ein Angestellter des Amtsgerichts verletzt worden.

