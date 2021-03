Am Dienstag sind in Erfurt Geschwindigkeitskontrollen in der Sondershäuser Straße in Fahrtrichtung Kühnhausen durchgeführt worden.

Wie die Polizei mitteilte, durchfuhren die Messstelle innerhalb von knapp fünf Stunden 429 Fahrzeuge, wobei 29 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. "Spitzenreiter" sei ein Autofahrer aus dem Raum Dresden gewesen, der mit 118 km/h gemessen wurde.

