Sechs E-Scooter-Fahrer aus Verkehr gezogen - Fahrraddieb in Flucht geschlagen - Schlagring beschlagnahmt

Erfurt. Gleich sechs E-Scooter-Fahrer sind in Erfurt aus dem Verkehr gezogen worden. Zudem trieben Diebe ihr Unwesen. Und für einen 17-Jährigen endete die Flucht vor der Polizei mit einer Anzeige.

Am Wochenende hat die Polizei in Erfurt gleich sechs E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Männer im Alter von 20 bis 56 Jahren seien alle berauscht unterwegs gewesen. Zwei Männer standen laut Polizei unter Drogeneinfluss. Fünf von ihnen hätten zu viel Alkohol getrunken. Ihre Promillewerte lagen den Angaben zufolge zwischen 0,8 und 1,6 Promille. An einem der E-Scooter war zudem kein Versicherungskennzeichen angebracht. Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen- bzw. Strafanzeigen erstattet.

Fahrraddiebe unterwegs

Mehrfach schlugen Fahrraddiebe am Wochenende in Erfurt zu. Wie die Polizei mitteilt, suchten sie Keller, Kleingartenanlagen und eine Tiefgarage auf. Dabei wurden mehrere Türen beschädigt. Insgesamt verschwanden vier Fahrräder, ein E-Bike und ein E-Bike-Akku im Gesamtwert von mehr als 11.000 Euro. Dank eines aufmerksamen Anwohners sei der Diebstahl von zwei weiteren Fährrädern am Wiesenhügel verhindert worden. Ein 18-Jähriger hatte vor seinem Wohnhaus Geräusche gehört. Als er nach dem Rechten schaute, erwischte er einen Dieb, der gerade dabei war, ein Fahrradschloss durchzusägen. Als der junge Mann den Täter ansprach, ergriff dieser die Flucht.

Flucht vor der Polizei endet für 17-Jährigen mit Anzeige

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Erfurter Altstadt einen 17-Jährigen kontrollieren. Als der Jugendliche die Polizisten erblickte, flüchtete er. Kurze darauf wurde er jedoch in einer Hauseinfahrt gestellt. Laut Polizei war der Grund für seine Flucht schnell gefunden. Der 17-Jährige hatte einen Schlagring dabei, der beschlagnahmt wurde. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Fahrzeuge gestohlen

Zwei Männer aus Erfurt müssen wohl vorerst auf einen fahrbaren Untersatz verzichten. Beiden wurde am Wochenende ihr Fortbewegungsmittel gestohlen. Ein 26-Jähriger hatte nach Polizeiangaben am Samstagmorgen das Verschwinden seines grauen KIA Cee'd im Wert von 5.000 Euro festgestellt, der über Nacht am Straßenrand am Karl-Reimann-Ring geparkt war. Einem 38 Jahre alten Mann aus der Friedrich-Engels-Straße wurde in der Nacht zu Samstag eine blaue Schwalbe gestohlen. Der Besitzer hatte das Moped an einem Fahrradständer angeschlossen. Weder das Schloss, noch der leere Tank der Schwalbe hielten Unbekannte davon ab, die Schwalbe im Wert von 1.000 Euro zu stehlen.

