Straßenbahnen aus Spanien bringen „Bing“ nach Erfurt zurück

Quasi mit Meerblick werden die 14 Straßenbahnen im spanischen Valencia gebaut, nur eine Autobahn trennt das Werk der Firma Stadler dort vom Mittelmeer. Hochmodern sollen sie werden, vom Typ Tramlink und die ersten bereits ab Ende 2020 auf Erfurter Schienen rollen. Dass die Produktion läuft, davon haben sich bereits Evag-Fahrer, -Mitarbeiter und -Chefin Myriam Berg vor Ort ein Bild gemacht.

Seit mehr als 120 Jahren werden in Valencia Lokomotiven gebaut. Dort werden finnischer Stahl, Fahrersitze aus der Schweiz, E-Motoren aus Österreich und Komponenten aus Deutschland von spanischen Fachkräften für die Erfurter Neuanschaffung zusammengesetzt. 42 Meter lang werden die Tramlinks, 14 Meter länger als die heutigen MGT6D, sollen 248 Personen Platz bieten, davon 102 auf Sitzplätzen. Zehn Tonnen darf die Achslast maximal betragen, damit die Erfurter Brücken den neuen Bahnen standhalten. Werkhallen und Waschstraßen der Evag müssen für die neuen Bahnen wohl noch wachsen.

Finnischer Stahl für Erfurter Bahnen. Foto: Stadtwerke Erfurt

Damit auch die Zulassung fürs Erfurter Schienennetz geschmeidig geschehen kann, sind Myriam Berg und ihre Mitarbeiter bei einzelnen Arbeitsschritten vor Ort, haben im Werk beispielsweise das Modell eines Fahrstands so ausgestattet, so dass dieser sich von den gewohnten Combinos nicht groß unterscheidet, die ja weiterhin im Evag-Bestand verbleiben.

Per Tieflader gelangen die Tramlink-Bahnen in der spanischen Hafenstadt aufs Schiff und damit nach Rotterdam. Von dort werden die Bahnen zweigeteilt auf dem Tieflader nach Erfurt kommen. Myriam Berg ist begeistert vom spanischen Werk und noch mehr von den neuen Bahnen, die die aktuell 76 Fahrzeuge so dringend ergänzen sollen. Das Fahrgastaufkommen steige stetig, zur Bundesgartenschau gilt es, auch deren Gäste von A nach B zu bringen. „Ein dringend nötiger Schritt zu mehr Beförderungsqualität“ ist das für Myriam Berg. „Derzeit fahren wir schon über unseren Kapazitätsgrenzen“, sagt sie.

Von der Konstruktion bis zur Endabnahme erfolgen die Arbeiten in Valencia aus einer Hand. Foto: Stadtwerke Erfurt

Mehr Bildschirme, mehr Sitze, ein modernes LED-Licht bekommen die neuen Bahnen. Klimatisiert werden sie sein und dafür sorgen, dass die Innen- der Außentemperatur entspricht, gesteuert über eine Co2-Messung in der Raumluft. Der Motor ist wassergekühlt und das Achssystem eine spezielle, verschleißfreiere Konstruktion – damit sind die Tramlink-Bahnen leiser als bisherige Bahnen. Was nicht nur im vorweihnachtlichen Gewimmel in der Altstadt ein Problem werden könnte. Das langgezogene „Brrrrrrrt“ aktueller Warnklingeln, das selbst die Evag-Fahrer nervt, bekommen die neuen Bahnen bei aller Hightech nicht: Stattdessen eine alte, elektromechanische Glocke unter den „Bug“ montiert: Mit dem kurzen „Bing“ von alten Tatra-Klingeln lassen sich dann die Fußgänger von den Schienen scheuchen.