Tradition bei jedem Wetter: Neujahr wird am Erfurter Nordstrand angebadet

Erfurt Es gab schon Jahre, da mussten Löcher ins Eis des Nordstrandes geklopft werden, jetzt begleiten Plus-Grade das Spektakel für kleine und große Schwimmer.

Am Neujahrstag sind wieder kleine und große Schwimmer gefragt, am Erfurter Nordstrand das Neujahrsanbaden zu vollziehen. Ab 14 Uhr treffen sich die Teilnehmer, die dann um 15 Uhr mit dem Anbaden starten. Das traditionsreiche Ereignis lockt sicher auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer, die sich vielleicht nicht ins Wasser wagen, dafür aber gern einen Glühwein trinken oder eine Linsensuppe verspeisen, die schließlich Glück bringen soll für 2024. Gebadet werden kann entweder in Badetextilien oder aber lustig verkleidet. Es hat am Erfurter Nordstrand schon Anbader mit Weihnachtsmütze oder Zylinder gegeben und solche, die im Adamskostüm ins Wasser gesprungen sind.