Unbekannter setzt bei Erfurt Windrad außer Betrieb

Erfurt Bei Erfurt hat sich ein bisher Unbekannter Zutritt zu einem Windrad verschafft und ausgeschaltet. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot.

Am Dienstagabend wurde ein Windrad zwischen Waltersleben und Molsdorf bei Erfurt mutwillig außer Betrieb gesetzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe sich ein Unbekannter zunächst gewaltsam Zutritt zum Inneren der Windanlage verschafft und machte sich an der technischen Installation zu schaffen.

Er schaltete das Windrad aus und habe darüber hinaus ein Kommunikationsgerät zerstört. Dabei verursachte er einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei war auf der Suche nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Dem Unbekannten sei es jedoch gelungen unterzutauchen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.