Zwei Männer auf Erfurter Petersberg ausgeraubt

Erfurt Eine Gruppe von acht Männern fordert das Handy und schlägt auf die Köpfe der Opfer ein.

Zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren sind am Mittwochabend am Erfurter Petersberg leicht verletzt worden, erklärte die Polizei . Sie waren gegen 22 Uhr an der Bastion Johann auf eine 8-köpfige Gruppe getroffen. Die Gruppe forderte das Handy des 21-Jährigen. Als er sich weigerte, es auszuhändigen, nahmen die Männer ihm das Smartphone im Wert von 300 Euro weg. Anschließend traten sie zusammen auf den Kopf des jungen Mannes ein. Als sein Freund ihm zu Hilfe eilte, wurde er ebenfalls mit Schlägen gegen den Kopf drangsaliert. Die flüchtige Gruppe wurde trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht gefasst. Die Kripo sicherte Spuren. Die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung laufen.