Gäste überzeugen sich von Funktion ihres Nachbaus

Eisenach Automobilbaumuseum Eisenach hat zum Jahresabschluss tschechische Freunde zu Gast

Kurz vor Weihnachten hatte das Eisenacher Automobilmuseum Freunde aus dem Technischen Museum in Brünn zu Gast, mit denen schon eine langjährige Partnerschaft besteht. Der Direktor des Technischen Museums Brünn, Ivo Stepanek, interessierte sich bei der Stippvisite zusammen mit seinem Stellvertreter Josef Verona und dem dortigen Werkstattleiter Martin Mrazek sehr für die Eisenacher Automobilbaugeschichte, die ausgestellten Fahrzeuge, aber auch für die Organisationsform der Stiftung „Automobile Welt Eisenach“.

Wasserpumpe arbeitet tadellos

Im Mittelpunkt des Besuchs stand allerdings die Vorführung des fahrbereiten Wartburg-Motorwagens aus dem Jahr 1898. Die Spezialwerkstatt des Brünner Technischen Museums hatte unter Anwendung originaler Technologien eine Wasserpumpe für den historischen Eisenacher Motorwagen nachgefertigt. Der Eisenacher Projektleiter Eberhard Spee erläuterte zusammen mit dem Werkstattmeister Matthias Huch den Gästen detailliert die Restaurierung des Wartburg-Motorwagens und die Abstimmung der Wasserpumpe beim Einbau.

So freute sich besonders der tschechische Werkstattleiter Martin Mrazek nach einer Probefahrt, dass die Pumpe perfekt funktioniert und der Motorwagen nun auch problemlos über längere Strecken gefahren werden kann.

Bei einem gemeinsamen Abschlusstreffen mit Museumsleiter Matthias Doht machten die tschechischen Gäste Vorschläge für eine gemeinsame Teilnahme an Oldtimer-Rundfahrten und luden die Eisenacher dazu in die Tschechische Republik ein. Gemeinsam wurde vereinbart, die Zusammenarbeit in enger Freundschaft zu forcieren. Weitere gemeinsame technische Projekte sind bereits anvisiert.