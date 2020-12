10. Biennale in den Höhlern wird geplant

Vom 28. Mai bis 31. Juli 2021 soll die außergewöhnliche Ausstellung unter der Stadt runden Geburtstag feiern. Die Höhler Biennale soll zum zehnten Mal steigen. Es sei dem Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler „ein großes Bedürfnis“ mitzuteilen, dass man sich in Vorbereitung auf die 10. Höhler Biennale „irdisch – unter – irdisch“ befindet, schreibt Gitta Heil vom Höhler-Verein.

Mit Wolfgang Tiefensee (SPD) steht der Schirmherr für die 10. Biennale bereits fest. 21 Künstler und Künstlerinnen haben sich mit spannenden Ideen zum Motto der Biennale beworben – seien es Klang-, Objekt-, Glas- und Keramik- oder auch plastische Installationen. Diese sollen in den beiden Höhlern in der Greizer Straße 10 und 37 zu sehen sein. Dem Thema sind zum Beispiel Arbeiten zu den Höllenkreisen von Dante gewidmet.

Mit dem Lebenszeichen des Vereins verbunden ist die Hoffnung auf Unterstützung der Ausstellung und des hier verliehenen Deutschen Installationskunstpreises durch bewährte und neue Förderer, Spender und Sponsoren. Für die erste größere Spende in Höhe von 1000 Euro bedankt sich der Höhler-Verein bei der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt überreicht wurde.

Auf Unterstützung hofft der Verein auch für eine Baumpflanzung im März 2021. Die 10. Höhler Biennale will mit allen teilnehmenden Künstlern der Stadt Gera einen großen „Japanischen Schnurbaum“ widmen. In enger Zusammenarbeit mit dem Geraer Amt für Stadtgrün soll ein nachhaltig grünes Zeichen gesetzt werden. Gepflanzt werden soll der Baum im Bereich Zabelstraße und etwa in Höhe der Johanniskirche.

Kontakt und Infos zum Vereinunter Telefon (0365) 8 32 13 00 oder www.gera-hoehler.de