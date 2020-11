10. Struther Handwerker- und Bauernmarkt fällt aus

Für die neue Auflage des Struther Handwerker- und Bauernmarktes liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es sollte ein besonders schöner im zehnten Jahr werden. 35 Händler freuten sich, wieder ihre Waren anzubieten. Ein Gaukler wollte die Besucher amüsieren und ein Programm im Festzelt unterhalten. Gerngesehen, ist das Lützower Freicorps, das mit Böllerschüssen aus der Kanone die Gäste begrüßt. 2019 kamen 3000 Interessierte in den kleinen Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, um mit den Einheimischen einen beschwingten Tag zu erleben. Die Frauen des Dorfes zeigten sich zufrieden, wenn sie mit ihren Blechkuchen, gebacken nach alten Familienrezepten, die Gaumen verwöhnen konnten. Dazu gehörte der Original Struther Käsekuchen. „Meine inzwischen 81-jährige Oma macht ihn seit Beginn an“, verrät Steve Schmeier.

Noch im Oktober hofften die Mitglieder des Vereins Struth 1416, die den Markt vorbereiteten, auf ihre Veranstaltung am 21. November. Das Hygienekonzept stand.

Doch durch die steigenden Corona-Neuinfektionen, die mit einem Verbot öffentlicher Feste einherging, musste die Tradition unterbrochen werden. Enttäuschung machte sich breit. Doch die Gesundheit aller sei wichtiger, sagt der Vereinsvorsitzende Michael Weber. „Der 10. Markt soll nun im 11. Jahr stattfinden, also 2021.“

Die Absage hindert den Verein nicht daran, die Dorfgemeinschaft weiter zu beleben. 60 Einwohner fühlen sich in dem Ort wohl, der Michael Zetzsch von der Stadt in die ländliche Idylle ziehen ließ. Er gründete den Verein im Oktober vergangenen Jahres mit. Dieser zählt 35 Mitglieder. Sie kommen auch aus der Umgebung wie Lederhose oder Lippersdorf. „Einer ehemalige Strutherin, die in der Nähe von London lebt, geht in den nächsten Tagen ein Antrag zu“, sagt Steve Schmeier. Er hält engen Kontakt zu der alten Dame. „Die Struther-Fahne für die 600-Jahrfeier 2016 entworfen, besitzt Uta Barnhill bereits. Ich habe sie ihr geschickt. Besuche ich Uta in Camberley, wird diese am Flaggenmast hochgezogen.“

Damit der Ort stets schmuck aussieht, organisierte der Verein kürzlich einen Herbstputz. An der Infotafel steht bald ein Tannenbaum. Um die Winterfütterung der Vögel wird sich ebenso gekümmert. Corona ließ einige Vorhaben ausfallen.

Als Treffpunkt baut der Verein weiter den Pferdestall um. Die Agrargenossenschaft Niederpöllnitz hat ihn zur Nutzung überlassen. Gemeinsam wurde er entrümpelt.

Damit Freunde, Bekannte und Interessierte wissen, was im Ort passiert, pflegt der Verein Struth 1416 regelmäßig die Sozial-Media-Kanäle mit Fotos aus dem Dorf und der Umgebung.