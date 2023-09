100 Jahre Westvororte Gera

Gera. Das 100-jährige Jubiläum feiern die Westvororte Geras mit einer Ausstellung. Fotografien zeigen die Geschichte.

Mit einer Ausstellung starten die Westvororte in ihre Jubiläumsfestwoche. Ab heute zeigen Fotografien in der Frankenthaler Kirche die Geschichte der Dörfer Frankenthal, Scheubengrobsdorf und Windischenbernsdorf, die vor 100 Jahren in die Stadt Gera eingemeindet wurden. Dieses Ereignis gilt als der Beginn der Bezeichnung Westvororte, ein heute allgemein verwendeter Begriff.

Die gezeigten Fotos stammen aus einem Frankenthaler Familiennachlass. Umrahmt wird die Ausstellungseröffnung mit dem Konzert „Cello pur“ unter der Leitung von Cornelius Herrmann. Es beginnt 18 Uhr.