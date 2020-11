1000 Euro für Wiederherstellung der Sportstätte in Ronneburg

„Bei uns arbeiten viele Mitarbeiter aus Ronneburg und Umgebung, deren Kinder Mitglieder im Athletic-Sport-Club Ronneburg sind“, sagt Birgit Pretzel, Globus-Geschäftsleiterin in Gera. „Dass dieser durch einen Brand völlig zerstört wurde, war natürlich ein Thema bei uns, dass alle bewegte. Also haben wir beschlossen zu helfen.“ Im Oktober wurden Spendenboxen unter anderem an den Kassen aufgestellt. Auch in der Kundenzeitung und über die sozialen Medien machte der Supermarkt auf die Aktion aufmerksam. So kamen 707,40 Euro zusammen. Das Unternehmen hat auf 1000 Euro aufgestockt. „Unsere Kunden wissen, dass wir für die Region da sind und Projekte vor Ort unterstützen. Gespendetes Geld kommt immer eins zu eins an“, betont die Globus-Chefin.

Ungebrochene Anteilnahmeberührt die Mitglieder Birgit Pretzel übergab den symbolischen Scheck an Krimhild Leutloff. „Es ist die erste Spende, die die Stadt für den Wiederaufbau des städtischen Hauses erhält“, zeigt sich die Bürgermeisterin (CDU) erfreut. Wie sie mitteilte, übernimmt die Versicherung den Schaden. „Bis auf die Grundmauern muss alles in dem denkmalgeschützten Industriegebäude entkernt werden. Ein von uns beauftragter Architekt untersucht mit der Denkmalpflege die Decke.“ Die zerborstenen Fenster sind inzwischen durch Platten gesichert. Die ungebrochene Hilfsbereitschaft für den Athletic-Sport-Club hält weiter an. „Sie berührt uns. Damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt Stev Brauner, stellvertretender Vorsitzender des ASC Ronneburg. „Aktuell verzeichnen wir rund 300 Spenden, Firmen, Vereine, Privatleute und Mitglieder. Rund 32.000 Euro sind bisher auf dem Spendenkonto eingegangen. Verein wird auch mit Sachleistungen bedacht Das Geld fließt in den Wiederaufbau und in die Neueinrichtung der Sport-Arena sowie in die Sportgruppen.“ Der Verein wird auch mit Sachleistungen unterstützt. Er erhielt beispielsweise 40 Wettkampfmatten von einer aktiven Taekwondo-Sportlerin aus Jena. Am 3. Oktober brach in der zweiten Etage in der Bahnhofsstraße 2 ein Feuer aus. Übungsgeräte und Kleidung der Sportler fraßen die Flammen auf. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. In den Räumlichkeiten, trainierten die 250 Mitglieder des Clubs, davon über 200 Kinder und Jugendliche. Der ASC mit seinen vier Abteilungen Judo, Boxen, Fitness, Kickboxen und Taekwondo hat das Domizil seit Frühjahr 2005. Die Stadt hat es dem Verein mietfrei überlassen.