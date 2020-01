12 neue Straßenbahnen für Gera rechnerisch möglich

Mehr Eigenkapital und eine festgeschriebene Verzinsung desselben sollten den Geraer Verkehrsbetrieb (GVB) finanziell in die Lage versetzen, mindestens sechs von 12 benötigten neuen Straßenbahnen anzuschaffen. In Kurzform war es das, was der Geraer Stadtrat im Dezember als Kompromiss mit einer Stimme Mehrheit beschlossen hat. „Mindestens sechs kann auch 12 bedeuten“, sagt GVB-Chef Torsten Rühle.

Und tatsächlich versetzt der Kompromiss, der unter dem Vorbehalt einer 50-prozentigen Förderung steht, den GVB rechnerisch in die Lage, alle 12 Straßenbahnen finanziell darzustellen. 34,8 Millionen Euro, so erklärte Rühle am Dienstag im Bauausschuss, würde die Ersatzbeschaffung für die in die Jahre gekommenen Tatras insgesamt kosten. Kämen die Fördermittel in der Höhe, blieben 17,4 Millionen Euro, die über Bankdarlehen finanziert werden sollen.

„Es ist ein anderer Weg zum selben Ziel“, erklärte Rühle auf Nachfrage Dieter Laudenbachs (AfD), der sich wunderte, weil im Stadtrat eben von zunächst sechs Bahnen die Rede war. Damals war der Ursprungsantrag darauf gerichtet, das Gesellschafterdarlehen der Stadt von 17 Millionen Euro komplett in GVB-Eigenkapital umzuwandeln, um so die Bahnen kaufen zu können. Im Kompromiss wurde nur ein Teil umgewandelt, dafür aber die bislang variable Eigenkapitalverzinsung bei den maximal möglichen vier Prozent festgeschrieben. Das, sagt Rühle, diene auch als zusätzliche Sicherheit gegenüber Banken.

Neue Bahnen sollen 30 bis 35 Jahre fahren

Eine weitere Sicherheit für die Großinvestition soll am 6. Februar im Stadtrat beschlossen werden. Ein für die neuen Bahnen nötiges Bankdarlehen, das noch 2020 in voller Höhe aufgenommen werden soll, würde mit einer Laufzeit bis 2044 länger laufen, als der aktuelle Dienstleistungsauftrag der Stadt an den GVB. Der gilt bis 2036. Mit einer sogenannten Endschaftsregelung soll sichergestellt werden, dass auch im theoretisch möglichen Falle, die Stadt würde dann ein anderes als das eigene Unternehmen mit dem Nahverkehr beauftragen, die Fahrzeuge weiter eingesetzt und die offenen Verbindlichkeiten weiter bedient werden. Immerhin, sagte Rühle auf Nachfrage von AfD-Stadtrat Bert Botschek, könnten die neuen Bahnen 30 bis 35 Jahre fahren.

Die Stadtrats-Vorlage sei inhaltlich mit dem Landesverwaltungsamt abgestimmt, sagte Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) im Ausschuss. Von dort sei auch die Empfehlung gekommen, sich an einer vergleichbaren Regelung der Stadt Erfurt zu orientieren, was man getan habe. Der Bauausschuss bestätigte einstimmig diese Vorlage.

Erste neue Bahnen könnten 2024 in Betrieb genommen werden

Kein Ausschuss-Votum, weil bis dahin noch ohne abschließende Vorlage, gab es zum Wirtschaftsplan 2020 des GVB, der ebenfalls elementare Grundlage für sämtliche Investitionsvorhaben des GVB in diesem Jahr ist. Torsten Rühle stellte dennoch einige Zahlen vor. Mit einem Minus von 5,39 Millionen Euro liege man leicht unter dem Wert, den die Stadt im Haushalt als Ausgleichszahlung geplant habe, sagte Rühle. Er hoffe, dass beide Beschlüsse, zu Wirtschaftsplan und Endschaftsregelung, zeitnah im Stadtrat gefasst werden, um dann die Fördermittel für die neuen Straßenbahnen beantragen zu können. Im Wirtschaftsplan ist eine mögliche Zeitschiene skizziert, nach der eine Ausschreibung im April, eine Beauftragung im Dezember sowie die Inbetriebnahme erster Neufahrzeuge im Jahr 2024 möglich seien.