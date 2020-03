15 Notebooks für medialen Unterricht an Berufsschule in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

15 Notebooks für medialen Unterricht an Berufsschule in Gera

Bald können Präsentationen, digitale Pläne und technische Zeichnungen mit dem Notebook erstellt und bearbeitet werden. Am Freitag übergab die Firma Max Bögl dem Förderverein der SBBS Technik 15 einsatzbereite Laptops. Diese stehen den künftigen Straßenbauern sowie Beton- und Stahlbetonbauern des ersten und zweiten Lehrjahrs zur Verfügung. 72 junge Leute erlernen derzeit diese Berufe. Michael König, amtierender Abteilungsleiter für Bau- und Farbtechnik an der Berufsschule freute sich über die Sachspende, um den Unterricht moderner zu gestalten.

Bei einem Eltern- und Ausbilderabend im Dezember 2019 wurden die Bögl-Ausbilder Christian Zeh und Marcus Puchta auf die nicht mehr zeitgemäße mediale Ausstattung aufmerksam. Grit Müller, Personalreferentin im Unternehmen, besprach sich. „Es ist die erste Sachspende unserer Firma für SBBS Technik“, sagte sie. Es könnten weitere folgen. „Gegenwärtig haben wir elf Lehrlinge im Straßenbau und sechs Lehrlinge im Stahlbetonbau in Gera. In den nächsten Jahren verlassen uns einige der 750 Mitarbeiter an den Standorten Gera und Leipzig. Sie gehen in Rente“, führt Grit Müller aus. „Wie überall wird dringend Nachwuchs gesucht.“

Seit 30 Jahren besteht der Förderverein der SBBS Technik, der die Einrichtung immer wieder mit Sach- und Geldspenden unterstützt, bei Projekten hilft. „In den Kfz-Bereich haben wir seit 2012 um die 30.000 Euro gesteckt“, sagte Stefan Haase, Vorsitzender des Vereins.