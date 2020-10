1500 Euro Soforthilfe für Sportverein in Ronneburg

Ronneburg. Hilfe für Athletic-Sport-Club Ronneburg nach Brand in den Trainingsräumen im Gebäude Bahnhofstraße 2 hält an. Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Hilfe für den Athletic-Sport-Club in Ronneburg hält ununterbrochen an. Ein Feuer wütete am Samstag im zweiten Obergeschoss in der Bahnhofstraße 2, einem städtischen Gebäude. Dort befanden sich die zwei Übungsräume des ASC. Die können bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden. Trainingsgegenstände fielen den Flammen zum Opfer. Im Verein trainieren 250 Mitglieder, davon sind mindestens 200 Kinder und Jugendliche.