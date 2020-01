Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16 Bäume in der Geraer Friedhofstraße werden gefällt

Vom 4. bis 6. Februar müssen 16 Bäume in der Geraer Friedhofstraße gefällt werden. Das teilte die Stadtverwaltung Gera mit.

Begründet wird die Maßnahme damit, dass all diese Bäume in den vergangenen Jahren starken Vitalitätsverlust, vermehrte Totholzbildung und Pilzbefall zeigten. Geplant ist nach Angaben der Verwaltung, alle Bäume nachzupflanzen. Betroffen sind in der Friedhofstraße 13 Bäume entlang der Friedhofsmauer Richtung Dehmelstraße, je ein Baum bei Haus Nummer 3 und 27 sowie ein Ahornbaum bei der Brücke Straße des Bergmanns. Im Zeitraum der Arbeiten kommt es zu Einschränkungen des ruhenden Verkehrs auf beiden Straßenseiten. Ab Haupteingang Ostfriedhof in Richtung Dehmelstraße werde die Straße zeitweilig komplett gesperrt. Der Zugang zum Ostfriedhof bleibe aber gewährleistet, heißt es.

Die Fällung ist laut Stadtverwaltung mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und genehmigt.

Für die Lärmbelästigung und die Einschränkungen wird um Verständnis gebeten.