18-Jähriger von drei Männern am Heinrichsplatz in Gera angegriffen und verletzt

Gera. Der junge Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Gera ist ein 18-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.20 Uhr von drei namentlich bekannten Angreifern verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich die Attacke im Bereich der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße. Der junge Mann wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, waren die Angreifer bereits verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

