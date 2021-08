18 Verstöße bei Polizeikontrollen - Starkstromkabel von Baustelle abgeschnitten

Gera / Greiz. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Starkstromkabel von Baustelle abgeschnitten

In der Zeit von Montag zum Dienstag befand sich ein bislang unbekannter Dieb auf dem Bürgersteig in der Uferstraße in Gera, auf welchem sich zwei Verteilerkästen einer Baustelle befanden. Diese öffnete der Unbekannte kurzerhand und schnitt zwei darin verankerte Starkstromkabel heraus. Mit seinem Beutegut zog er anschließend unerkannt von dannen. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

18 Verstöße bei Polizeikontrollen

Am Dienstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr führten Polizeibeamte in Tschirma auf einem Abschnitt, der auf eine Geschwindigkeit von 30km/h beschränkt ist und als Umleitung für den gesperrten Teil der Bundesstraße 92 genutzt wird, eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Während der Kontrolle wurden sechs Verkehrsverstöße geahndet.

Zwischen 6 und 15 Uhr waren Polizeibeamte zudem zur Verkehrsüberwachung in Kurtschau eingesetzt. Hier wurden 12 Verstöße, davon fünfmal das Nichtbeachten des Rotlichts, geahndet.

