23-Jährige in Gera belästigt - Vier Einbrecher mit Diebesgut erwischt

Gera. Ein Unbekannter hat in Gera eine Frau belästigt. Das und mehr meldet die Polizei am Mittwoch.

Eine 23-jährige Frau ist Dienstagabend gegen 20.30 Uhr von einem Mann in Gera belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie zu Fuß in der Zabelstraße Ecke Goethestraße unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Täter plötzlich von hinten näherte.

Der Unbekannte umarmte die Frau und berührte sie gegen ihren Willen an verschiedenen Körperstellen. Dann lief er weg.

Die Polizei konnte den Täter nicht fassen und sucht nun nach Zeugen oder weiteren Geschädigten.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

ungefähr 170 bis 180 cm groß

schwarze Jacke mit einer weißen Kapuze, weißen Ärmeln und einem großen weißen Adidas Logo auf dem Rücken

Die Kripo (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen unter der Bezugsnummer: 0304764/2023 aufgenommen.

Vier Täter nach Einbrüchen ermittelt

Einbrecher sind Sonntagmittag in die Büroräume einer Firma in der Webergasse in Gera eingedrungen. Die Täter brachen in das Gebäude ein und entwendeten unter anderem Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Noch am selben Tag konnte die Polizei herausfinden, in welcher Wohnung sich das Diebesgut befand. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie nicht nur das Diebesgut aus dem Einbruch in der Webergasse, sondern weitere gestohlene Gegenstände. Darunter waren unter anderem Fahrräder, Baugeräte und diverse Werkezuge. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und gegen das Diebesquartett ein Verfahren eingeleitet. Gegen den Haupttäter wurde Haftbefehl erlassen, er wurde in eine JVA gebracht.

