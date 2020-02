Gera/Backnang. Der Verein We4Kids hilft Familien mit Kindern, die an Muskelschwund leiden. 2020 soll der Weltrekord einer Familie aus Baden-Württemberg helfen.

24-stündiges Fußballspiel in Gera als Benefiz geplant

Am 13. Juni beginnt im Geraer Stadion ein 24-stündiges Fußballspiel. Es soll das längste mit den meisten Teilnehmern werden und Spendengelder einwerben. Bedingung für den neuen Rekord des Rekordteams vom Verein We4Kids aus Rückersdorf ist, dass alle zehn Minuten eine neue Mannschaft ins Spiel tritt. „Wir brauchen also 3200 Leute“, sagt Vereinschef Bernd Lehmann.

Margarete Upper aus Backnang meldete sich 2019 beim Verein

Mit diesem fünften Rekord will das Rekordteam Margarete Upper und ihren Kindern Alexa (2 Jahre) und Theo (10 Monate) aus Backnang bei Stuttgart helfen. Die alleinerziehende Mutter hatte sich voriges Jahr per Mail für ein Auto beworben. Damals wurde mit dem Erlös vom längsten Kalten Hund der Welt mit 994,90 Metern ein VW Caddy für 17.000 Euro gekauft. Das Fahrzeug nahm im November Familie Rogler aus Bad Elster entgegen. Ihr siebenjähriger Sohn Luis leidet an einer schweren Krankheit, der Spinalen Muskelatrophie (SMA Typ 1), bei der die Muskulatur schwindet.

Auch die Kinder von Margarete Upper haben diese Krankheit. „Alexa ist schwer betroffen. Sie braucht eine Magensonde und muss nachts beatmet werden“, sagt die 27-Jährige. „Wenn wir zu Ärzten müssen, ist mit dem Reha-Buggy mein Ford, der nicht einmal ein Kombi ist, voll“.

Für ein Trainingsgerät für Alexa hatte ein Verein aus der Region der jungen Mutter 3000 Euro gestiftet. „Ansonsten ist es bei den Schwaben mit der Hilfe nicht so weit her“, sagt sie. Umso mehr freue sie sich, dass das Rekordteam auch Familien unterstützt, die nicht aus der Region sind. „Ich bin zuversichtlich“, sagt sie.

30.000 Euro will der Rückersdorfer Verein erwirtschaften

Bernd Lehmann hatte sie voriges Jahr noch vertröstet, weil der Caddy für beide Kinder nicht ausgereicht hätte. Jetzt soll ein Kleinbus für rund 30.000 Euro aus Spenden erwirtschaftet werden. Promis will Lehmann zum Fußballspiel einladen, wenn auch nur als Zuschauer, und eine Spendenbox aufstellen. Auch ein weiterer Rekord ist in Vorbereitung. Doch zunächst werden Spieler gesucht. Dafür entstand eine neue Internetseite.

Anmeldung unter www.rekordteam.de