25-Jähriger sorgt in Gera für größeren Polizeieinsatz

Gera. Ein 25-Jähriger hat in Gera mehrere Personen verletzt und für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Vorfälle.

Bereits am Freitag, kurz nach 22 Uhr, sorgte ein 25 Jahre alter Mann in Gera für einen Polizeieinsatz, bei dem mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihund zum Einsatz kamen. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Mann in der Osterburgstraße, in der Heidecksburgstraße und in der Siemensstraße straffällig geworfen. Nach aktuellen Informationen setzte sich der Mann zunächst unberechtigt in ein nicht verschlossenes Fahrzeug. Als er von einer Personengruppe darauf angesprochen wurde, attackierte er einen bislang Unbekannten.

In der Heidecksburgstraße habe er dann einen 64-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Im Weg der Freundschaft / Siemensstraße habe er sich dann auf den Grünstreifen bzw. die Straße gelegt. Im Glauben, er sei in einer Notlage, wollte eine 31-Jährige dem Mann helfen. Der 25-Jährige habe dann auch die Frau angegriffen und verletzt. Durch das Einschreiten eines Zeugen, gelang es der 31-Jährigen, sich in ihr Auto, in dem noch ihr Kind (11) saß, zu flüchten.

Zeuge gibt Warnschuss ab

Der zu Hilfe geeilte Zeuge habe schließlich einen Warnschuss mit einer Schreckschusswaffe abgeben. Daraufhin beschädigte der 25-Jährige das Fahrzeug der 31-Jährigen und lief zu einer Tankstelle in der Siemensstraße, wo er versuchte in das Fahrzeug einer 22-jährigen Frau zu gelangen, welche an einer roten Ampel stand. Dies misslang ihm jedoch.

Der hochaggressive Mann, welcher sich offensichtlich in einem psychischem Ausnahmezustand befand, wurde von der Polizei schließlich in der Siemensstraße überwältigt und vorläufig festgenommen. Auch in der Gewahrsamszelle habe er sich nicht beruhigt. Er wurde letztlich in medizinische Obhut gegeben.

Für die 31-Jährige sowie das 11-jährige Kind wurde ein Notfallseelsorger zur Betreuung angefordert. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen wurden seitens der Geraer Polizei eingeleitet. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweises zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0182907/2023) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

