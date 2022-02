Förderverein Freunde der Osterburg Weida feiert sein 25-jähriges Bestehen

Weida. Bei einem Sommerfest soll mit allen Mitgliedern und treuen Freunden angestoßen werden.

In diesem Jahr begeht der Förderverein Freunde der Osterburg Weida sein 25-jähriges Jubiläum. Im Februar 1997 trafen sich im Balkensaal der Osterburg engagierte Menschen und gründeten den Verein.

Mit zahlreichen Projekten und einer Vielzahl von Aktivitäten trug der Verein dazu bei, das Weidaer Wahrzeichen zu erhalten, für neue Nutzungen zu erschließen und dessen Attraktivität zu steigern.

Denkmalschutzpreis des Landkreises Greiz

Zu den Projekten des Vereins zählen unter anderem der Bau der Zufahrtsstraße vom Parkplatz Lederwerke zur Osterburg, die Sanierung des Zwingergeländes (ehemaliger Kohlelagerplatz), die Errichtung des Hofbrunnens nach historischen Unterlagen und die Sanierung der Sandstufen und der Holztreppe im Aufgang vom hinteren Burggarten zum Burghof und des Gewölbes unter dem Alten Schloss, verbunden mit der Einrichtung des Lapidariums im Rahmen einer geförderten Maßnahme, bedacht mit dem Denkmalschutzpreis des Landkreises Greiz.

Als besonderen Erfolg wertet der Verein die gemeinsamen Aktivitäten mit der „Initiative zur Rettung der Osterburg-Turmspitze“. Im Rahmen des Projektes konnten durch Spenden mehr als 56.000 Euro aufgebracht werden. Diese übergab Christel Werner, Initiatorin und heute Mitglied im Verein, im Juni 2011 an den Bürgermeister der Stadt Weida.

Anschaulich wird das von allen Beteiligten Geleistete von außen am sanierten Burgturm und von innen an der neu gestalteten Türmerstube, der sanierten Zugangstreppe zum Burgturm sowie der neuen Technik der 360-Grad-Projektion im Burgturm. Jedes Jahr beteiligt sich der Förderverein an den Veranstaltungen im Gelände der Osterburg mit dem beliebten Angebot „Rund um den Backofen“. Gereicht werden frisches Brot, Fettbrot oder Suppe aus dem Brotlaib. Unterstützt werden große Feste wie „Ostern auf der Osterburg“, „Mittelalterliches Burgspektakel“ und „Weidscher Kuchenmarkt“ oder die kleineren Veranstaltungen wie „Internationaler Tag des Schneemannes“, „Internationaler Museumstag“ oder „Tag des offenen Denkmals“. Einnahmen und eventuelle Spenden der Besucher kommen der Osterburg zugute.

Arbeitseinsätze auch im Gelände sind fast schon selbstverständlich

Fast schon selbstverständlich sind kleine Arbeitseinsätze im Gelände der Osterburg. Sie dienen der Pflege der Anlagen, der Erhaltung von Bauwerken durch Erneuerung schützender Anstriche und vielem mehr. Es gebe immer etwas zu tun. Ohne das freiwillige und unbezahlte Engagement der Mitglieder in ihrer Freizeit wären all diese Aktivitäten nicht möglich, heißt es vom Verein. Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, Helfern und Sponsoren, die diese Leistungen ermöglicht haben. Regelmäßige Spenden an den Verein und ein Zuwachs an Mitgliedern sprechen dafür, dass die Arbeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen und wert geschätzt werde. Dies sei Ansporn, auch in schwierigen Zeiten die Arbeit fortzuführen. Der Verein kündigt an, mit allen Mitgliedern und treuen Freunden im Rahmen seines Sommerfestes auf 25 erfolgreiche Jahre Förderverein anzustoßen und bei dieser Gelegenheit besondere Begebenheiten aus diesen 25 Jahren in Erinnerung zu rufen.