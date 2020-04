Gera. Eine Polizeikontrolle endete für einen 29-Jährigen am Donnerstag in Gera im Gewahrsam.

29-Jähriger greift bei Kontrolle Polizisten in Gera an

Nachdem bekannt wurde, dass ein 29-Jähriger Drogen bei sich haben soll, kontrollierten Polizisten ihn am Donnerstagnachmittag in der Wiesestraße in Gera.

Im Rahmen der Kontrolle habe der Mann Widerstand geleistet und die Polizisten angegriffen. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen. Später wurden auch die Drogen bei ihm gefunden, teilte die Polizei mit.

