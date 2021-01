317 Paare haben 2020 in Gera geheiratet

Von Ilona Berger

Gera. Der dänische Philosoph und Essayist Sören Kierkegaard (1813-1855) meinte: „Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann.“ Auf diese begaben sich 2020 in Gera 317 Paare. Das waren 15 weniger als 2019. Wegen Corona wurden im vergangenen Jahr 22 geplante Hochzeiten abgesagt. Die erste Trauung fand am 9. Januar statt und die letzte am 28. Dezember.

Wie viele Paare sich 2021 einen gemeinsamen Weg offiziell bestätigen lassen wollen, konnte auf Nachfrage die Stadtverwaltung noch nicht beantworten. Besondere Daten seien bis jetzt auch nicht vorgemerkt. Mit einer Episode lässt das Amt allerdings schmunzeln. Vor einigen Jahren wurde bereits drei Wochen nach der Eheschließung ein guter Anwalt gesucht. Der besiegelte später das Aus.

Um sich das Ja-Wort in einem schönen Ambiente zu geben, wählten die meisten Heiratswilligen das Standesamt, das Haus Schulenburg und den historische Rathaussaal aus. Eine ungewöhnliche Umgebung für die Zeremonie gab es nicht, da die Orte für die Eheschließung nicht frei wählbar seien, wurde mitgeteilt.

Nicht nur ein Rückgang von Heiratswilligen bescheinigte die Stadt während des Corona-Jahres. Auch die Geburten waren weniger. In Gera blickten 948 Kinder das Licht der Welt mit 496 Jungen und 452 Mädchen. 2019 gebaren die Frauen 996 Babys.

Alle neuen Erdenbürger benötigen auch einen Namen. Die Rangliste führte 2020 bei den Mädchen Emilia an, gefolgt von Emma und Lea. Bei den Knaben gefielen Ben, Henry und Karl am besten. 2019 stand bei den Jungen ebenfalls Ben ganz oben. Dann wurden Emil und Anton gewählt. Für Emma, Hannah und Marie wurde sich bei den Mädchen entschieden.

Zu den ungewöhnlichsten Namen würde keine Statistik geführt, weil Babys von 55 Nationalitäten, die in Gera leben, begrüßt wurden.